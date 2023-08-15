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أميركا: القمة مع كوريا الجنوبية واليابان لا "تستفز" الصين

منذ 14 ثانية
أميركا وكوريا الجنوبية واليابان

أميركا وكوريا الجنوبية واليابان

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أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل، اليوم الثلاثاء، إلى أنّه لا ينبغي أن تنظر الصين إلى القمة الثلاثية المزمعة هذا الأسبوع بين زعماء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان على أنها “استفزازية”.

وقال باتل في إفادة صحافية لدى سؤاله عن نظرة الصين إلى القمة: “لا يوجد داع للنظر إلى هذه القمة على أنها استفزازية أو أنها خطوة أو جهد من أي نوع لتأجيج التوتر”.

وأضاف: “تدور هذه (القمة) حول تعزيز شراكتنا وتعاوننا في عدد من المجالات التي نعتقد أنها تصب في المصلحة المشتركة لدولنا الثلاث”.

    المصدر :
  • رويترز

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