أميركا تتوعد بردّ “سريع وحازم” على أي هجوم إيراني

هدد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، بردّ “سريع وحازم” على أي هجوم إيراني.

وقال بومبيو إن “إيران لجأت إلى سلسلة متصاعدة من الإجراءات تنطوي على تهديد خلال الأسابيع الماضية”.

وحسب نص بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية “انخرطت جمهورية إيران الإسلامية في سلسلة متصاعدة من التهديد عبر إجراءات وبيانات خلال الأسابيع الأخيرة. وكانت استجابة الولايات المتحدة وشركائنا وحلفائنا واضحة: نحن لا نسعى إلى الحرب. لكن إصرار إيران خلال 40 عاما على قتل الجنود الأميركيين ومهاجمة المنشآت الأميركية واحتجاز الرهائن الأميركيين، يجب أن يذكرنا دائما بضرورة الدفاع عن أنفسنا”.

وواصلت الخارجية الأميركية: “يجب أن يفهم النظام في طهران أنه سيتم الرد على أي هجمات ضد المصالح الأميركية أو المواطنين الأميركيين بسرعة وحسم. يجب ألا تخطئ إيران في تفسير قدرتنا على ضبط النفس بغياب العزم. لقد كان الخيار الأساسي لنظام إيران حتى الآن هو العنف ، ونحن نناشد من يرون طريقًا إلى مستقبل مزدهر داخل إيران بالعمل على تعديل سلوك النظام. وكما قال الرئيس ترمب إنه يتطلع إلى الاجتماع يوما ما مع قادة إيران من أجل التوصل إلى اتفاق، والأهم من ذلك، اتخاذ خطوات لمنح إيران المستقبل الذي تستحقه”.