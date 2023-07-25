أميركا تحثّ "إسرائيل" على مواجهة عنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين

أشارت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إلى أنّ وزير الدفاع لويد أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، ودعا إلى التوصل إلى توافق في إسرائيل من خلال الحوار السياسي.

كما حثّ أوستن “إسرائيل” على مواجهة عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين.

وجاء في بيان البنتاغون حول الاتصال: “أكد أوستن قناعة الولايات المتحدة بأنّ التوصل إلى توافق موسّع من خلال الحوار السياسي، بخاصة في الأسابيع والأشهر المقبلة، عنصر مهم لديمقراطية متينة”.

وأضاف: “حثّ (أوستن) الوزير غالانت على التصدي لعنف المستوطنين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين”.