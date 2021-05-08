الثلاثاء 10 صفر 1444 ﻫ - 6 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أميركا تحذر من اتخاذ إجراءات إضافية ضد روسيا

8 - مايو - 2021
علما اميركا وروسيا

علما اميركا وروسيا

A A A
طباعة المقال

حذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها يوم الجمعة من اتخاذ اميركا إجراءات إضافية ضد روسيا في حال اعتبر ذلك ضروريا، مشيرة مع ذلك إلى أن الولايات المتحدة لا تريد وصول الأمور إلى مثل هذا الحد.

وقالت بساكي “عندما أعلنا عن عقوباتنا استخدمنا أكبر مجال للمناورة، لتكون لدينا إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية إذا شكلت أعمال روسيا سببا لذلك”.

وتابعت: “لا يريد أحد أن تصل الأمور إلى مثل هذا الحد، لكننا نحتفظ بمثل هذا الحق إذا قررنا أنه مبرر”.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتطلع لبناء علاقات “طويلة الأمد وقابلة للتكهن بمآلها”.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت عن فرض عقوبات جديدة ضد موسكو في نيسان الماضي وطردت 10 دبلوماسيين روس، متهمة موسكو بالتدخل في الانتخابات الأميركية وشن هجمات سيبرانية.

ورفضت روسيا الاتهامات الموجهة إليها، وطردت 10 دبلوماسيين أميركيين وفرضت عقوبات على مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، وأعلنت أيضا أنها ستنهي نشاط المنظمات غير الحكومية وغير الربحية المدعومة من الخارجية الأميركية، وذلك بحسب “نوفوستي”.

    المزيد من أخبار العالم

    قوات الأمن في بوركينا فاسو
    مقتل العشرات في هجوم استهدف سيارة شمال بوركينا فاسو
    فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    زيلينسكي: وضع المحطة للمرة الثانية "على بعد خطوة من كارثة إشعاعية"
    الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    زيلينسكي: كييف تتطلع إلى مزيد من التعاون مع ليز تراس

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من جهاز أمن الدولة
    فيديو "مرعب" يُظهر السوري بشار عبد السعود الذي قتله عناصر أمن الدولة
    الدولار
    كم بلغ الدولار الأسود اليوم؟
    قد يؤدّي إلى إتلاف ناقل الحركة.. خطأ شائع نرتكبه عند إيقاف السيارة!