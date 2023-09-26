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أميركا تدرج 3 شركات صينية إلى قائمة كيانات تُخضع الويغور للعمل القسري

منذ ساعة واحدة
علما أميركا والصين

علما أميركا والصين

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ذكر منشور حكومي الثلاثاء أن الولايات المتحدة أدرجت ثلاث شركات صينية إلى قائمة كيانات تُخضع أفرادا للعمل القسري منهم المنتمون لأقلية الويغور المسلمة، وذلك ضمن محاولة للقضاء على مثل هذه الممارسات في سلسلة التوريد الأمريكية.

وأضاف المنشور أن هذا الإجراء شمل شركات شينجيانغ تيانميان فاونديشن تكستايل المحدودة وشينجيانغ تيانشان وول تكستايل المحدودة وشينجيانغ تشونغتاي جروب المحدودة.

ويحظر قانون منع العمل القسري للويغور الصادر عام 2021 الواردات الأمريكية التي يتم إنتاجها إما في شينجيانغ أو في الشركات المدرجة في القائمة، ما لم يتمكن المستورد من إثبات أنه لم يتم إنتاجها اعتمادا على العمل القسري.

وتحدد هذه القائمة الكيانات التي تعمل مع حكومة منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم على تجنيد ونقل الويغور والقازاخستانيين والقرغيزيين أو غيرهم من أعضاء المجموعات المضطهدة الأخرى خارج المنطقة.

ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن السلطات الصينية أنشأت معسكرات عمل للويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في شينجيانغ في حين تنفي بكين ارتكاب أي انتهاكات.

    المصدر :
  • رويترز

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