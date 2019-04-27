أميركا ترفع مستوى التحذير من السفر إلى سريلانكا

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رفعت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، مستوى التحذير من السفر إلى سريلانكا، حاضة مواطنيها على مراجعة خطط سفرهم إلى الجزيرة في أعقاب سلسلة الاعتداءات الإرهابية التي أودت بحياة 253 شخصاً.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه بسبب “الإرهاب” في الجزيرة فإن “الحكومة الأميركية لديها قدرة محدودة على مساعدة المواطنين الأميركيين في سريلانكا”، رافعة مستوى التحذير من السفر إلى هناك إلى الدرجة الثالثة من أصل أربع درجات.

وأعلنت سريلانكا، الجمعة، أن زهران هاشم، زعيم الجماعة المتطرفة المتهمة بالوقوف وراء اعتداءات عيد الفصح، قضى في واحد من الهجمات الانتحارية التي سقط فيها 253 قتيلاً في الجزيرة الواقعة جنوب آسيا.

وأضافت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها أنها أمرت الجمعة “بمغادرة جميع أولاد عائلات موظفي الحكومة الأميركية”.

كما طلبت المملكة المتحدة وإسرائيل وهولندا وغيرها من مواطنيها تجنب الذهاب إلى سريلانكا ومغادرة من هم فيها.

وقالت أستراليا الجمعة إن من “المحتمل” وقوع اعتداءات أخرى في سريلانكا.