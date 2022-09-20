أميركا تستبعد انفراجة في إحياء الاتفاق النووي الإيراني

ذكر مسؤول أميركي كبير في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تتوقع انفراجة في عملية إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، لكنّ واشنطن تظل منفتحة على استئناف الجانبين الامتثال للاتفاق.

وأبلغ “جيك سوليفان”، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض الصحفيين: “لا أتوقع انفراجة في نيويورك”، مضيفًا أنّ الرئيس “جو بايدن” سيكرر التأكيد على أن “الولايات المتحدة مستعدة لامتثال الجانبين للاتفاق… وإذا كانت إيران مستعدة لأن تكون جادة في الوفاء بالتزاماتها وقبول تلك الصيغة، فيمكن أن نتوصل إلى اتفاق”.

في سياق متصل، قال الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” إن الكرة الآن في ملعب طهران فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق نووي.

وشدّد ماكرون في تصريحات للصحفيين بعد اجتماعه مع الرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي” في نيويورك على ضرورة أن تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة على القيام بعملها بشكل مستقل.

وهذا أول اجتماع مباشر يعقده رئيسي مع زعيم غربي كبير منذ انتخابه العام الماضي.