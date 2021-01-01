أميركا تستقبل 2021 بكسر حاجز العشرين مليون مصابا بكورونا

استهلت الولايات المتحدة العام 2021، الجمعة، بتخطيها عتبة عشرين مليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19، منذ بدء انتشار الوباء على أراضيها، بحسب أرقام جامعة جونز هوبكنز المرجعية.

وأحصيت أيضا في الولايات المتحدة أكثر من 346 ألفا و400 وفاة بسبب الوباء، ما يجعلها البلد الأكثر تضررا في العالم.

واقتربت الولايات المتحدة من عتبة الأربعة ألاف وفاة جراء كوفيد-19 في غضون 24 ساعة، الأربعاء، وهو عدد قياسي جديد في حين يستعد العالم لاستقبال السنة الجديدة مع الأمل بأن تسمح اللقاحات بالقضاء على هذا الوباء.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز وفاة 3,927 شخصا بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية قبل الساعة 8,30 مساء في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا في العالم من الوباء.

في 31 ديسمبر2019 أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية بأول إصابة بفيروس كورونا الذي كان غامضا يومها.

ومنذ ذلك الحين أصاب هذا الفيروس أكثر من 83 مليون شخص في أنحاء العالم وتسبب بوفاة نحو 1,82 مليون منهم وفق تعداد لوكالة فرانس برس.

ومن شأن فترة أعياد نهاية السنة التي تكثر فيها التنقلات والسفر أن تساهم في تفاقم انتشار العدوى.

وقد ترخص الولايات المتحدة للقاح تطوره مجموعة “جونسون أند جونسون” الأميركية في فبراير وهو مرتقب جدا أيضا لأنه يتطلب حقنة واحدة خلافا للقاحات التي رخص لها حتى الآن.

وسمحت الولايات المتحدة حتى الآن بلقاحين هما فايزر/بايونتيك وموديرنا. وقد تلقى نحو 2,8 مليون شخص الحقنة الأولى أي أقل بكثير من الهدف الذي حددته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ورُصد فيروس كورونا المتحور في غرب الولايات المتحدة مع تسجيل إصابتين واحدة في كولورادو وأخرى في مدينة سان دييغو في جنوب كاليفورنيا.