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أميركا تصادر أصول مقربين من بوتين ضمن حزمة مساعدات لأوكرانيا

1 - مايو - 2022
آخر تحديث: 1 - مايو - 2022 9:01 مساءً
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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تواصل الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة الأميركية، تضييق الخناق على موسكو من خلال فرض العقوبات ومصادرة الأصول والموجودات العائدة لمقربين روس من الكرملين.

في هذا الاطار، أعلن السناتور “تشاك شومر” زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الأحد، أنه سيضيف بنودًا إلى حزمة مساعدات بقيمة 33 مليار دولار لأوكرانيا للسماح للولايات المتحدة بمصادرة أصول مملوكة لمقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإرسال العائد من أموال بيعها مباشرة إلى أوكرانيا.

وفي إفادة إعلامية من مدينة نيويورك، قال “شومر” انّ “أوكرانيا بحاجة إلى كل المساعدات التي يمكن أن تحصل عليها، وفي الوقت نفسه، نحتاج نحن إلى جميع الأصول التي يمكننا تجميعها لمنح أوكرانيا المساعدات التي تحتاجها”.

وطلب الرئيس الأميركي “جو بايدن” من الكونغرس يوم الخميس الموافقة على مساعدات بقيمة 33 مليار دولار لكييف، فيما يمثل زيادة كبيرة للتمويل الأميركي لأوكرانيا بعد أكثر من شهرين من الغزو الروسي.

الى ذلك، أشار شومر الى أن إدارة بايدن طلبت من أعضاء الكونغرس إدراج بنود في مشروع قانون المساعدات لمساعدتها على مصادرة الأصول وتصفيتها وإرسال الأموال إلى أوكرانيا.

وأشار مجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء إلى دعمه منح إدارة بايدن مزيدًا من الصلاحيات لاستهداف المستفيدين من ارتباطهم بالرئيس الروسي.

هذا وسيُستخدم مبلغ 33 مليار دولار الممنوح لأوكرانيا، والذي قال أعضاء في الكونغرس إنهم يريدون الموافقة عليه بسرعة، في توفير الأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية الأخرى، فضلا عن مساعدات اقتصادية وإنسانية مباشرة لأوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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