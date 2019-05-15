أخبار العالم

أميركا تطلب من موظفيها “غير الضروريين” مغادرة العراق

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت السفارة الأميركية في بغداد أن وزارة الخارجية أمرت “موظفي الحكومة غير الضروريين” في العراق بالرحيل.

وفي إشارة للسفارة والقنصلية الأميركية في أربيل، قالت الوزارة إن “خدمات التأشيرات العادية فيهما ستصبح معلقة مؤقتاً. إن الحكومة الأميركية لديها قدرة محدودة على تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين الأميركيين في العراق”.

وأوصى بيان السفارة من شملهم القرار “بالرحيل بوسائل النقل التجارية في أسرع وقت ممكن”.

المزيد من الأخبار

التحالف العربي يتعهد بملاحقة العناصر الإرهابية في كل اليمن

التحالف العربي: استهداف محطتي النفط جريمة حرب

وكان بيان عسكري أميركي قد أكد، في وقت سابق، أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم “داعش، أعلن حالة “تأهب قصوى” بسبب “تهديدات وشيكة محتملة للقوات الأميركية في العراق” من جانب مجموعات تدعمها إيران.

ورفعت قوات التحالف حالة الإنذار، مساء الاثنين، بسبب التهديدات الأمنية.

وتوافرت معلومات لدى القوات العراقية عن تهديد أمني وعسكري وشيك يستهدف القوات الأميركية.

 

المصدر: – العربية.نت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

عاهل البحرين: ندين الأعمال الإرهابية التي استهدفت السعودية والإمارات

أخبار العالم

ترمب يعلن “حالة الطوارئ” لحماية الشبكات من التجسس

أخبار العالم

خالد بن سلمان: الحوثي يضع المشنقة على الجهود السياسية

أخبار العالم

السودان.. رفع المتاريس ووقف التفاوض 72 ساعة

أخبار العالم

ظريف: ملتزمون بالاتفاق النووي.. وتصعيد واشنطن غير مقبول

أخبار العالم

رسالة سعودية إماراتية نرويجية لمجلس الأمن حول سفن الفجيرة