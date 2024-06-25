أميركا تفرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران

فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء 25\6\2024 عقوبات جديدة تتعلق بإيران، يستهدف بعضها أفرادا وكيانات مرتبطة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية، وفقا لما جاء في منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية.

وفي آخر المستجدات حث المرشد الإيراني علي خامنئي الثلاثاء 25\6\2024 “كل شخص مهتم بتقوية إيران عليه المشاركة في التصويت” المرتقب يوم الجمعة من أجل اختيار خلف للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي توفي يتحطم مروحيته.

الخطوة السابقة رآها محللون مغازلة للقوميين، وسعياً إلى رفع نسب الاقبال على الانتخابات الرئاسية على عكس ما حصل في الاناخابات التشريعية الماضية،

كما رأى خامنئي أن “وجود إيران القوية لا يعني فقط امتلاك جميع أنواع الصواريخ فقط”، بل عبر التصويت أيضا.

إلى ذلك، دعا الزعيم الإيراني المرشحين للرئاسة إلى عدم التحالف مع أي شخص “ينحرف” ولو قليلا عن مبادئ الثورة.

كما اعتبر في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أن من يصلح للرئاسة هو من يتمسك بمبادئ الثورة، داعياً إلى مشاركة واسعة في الانتخابات.

وقال إن ” الأصلح هو من لديه إيمان صادق وخالص بأسس النظام وبمبادئ الثورة، فهذا الشخص يستطيع أن يستخدم كل إمكانيات البلاد”.