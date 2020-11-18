أميركا تفرض مزيداً من العقوبات على إيران مستهدفة عشرات الأشخاص والكيانات

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات واسعة جديدة على إيران تستهدف عشرات الشخصيات والكيانات المرتبطة بالجمهورية الإسلامية.

وهذه العقوبات إستهدفت وزير الإستخبارات الإيراني ومؤسسة “بنياد مستضعفان” التابعة للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي، وشركات تعدين ونفط ونقل إيرانية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي بومبيو: “سنفرض المزيد من العقوبات على إيران خلال الأسابيع المقبلة”، واضاف “حملة الضغط القصوى على إيران تعمل والعقوبات ستتواصل والولايات المتحدة لن تتردد في فرض عواقب مؤلمة على الذين ينخرطون في نشاطات خاضعة للعقوبات”.

وقال موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي، إن إدارة ترامب تعمل على دفع خطة لفرض سلسلة طويلة من العقوبات الجديدة على إيران في الأسابيع العشرة المتبقية لها حتى تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في 20 كانون الثاني المقبل.