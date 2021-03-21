الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أميركا تقود مناورات بحرية مشتركة في الشرق الأوسط... وسط توتر مع إيران

21 - مارس - 2021
آخر تحديث: 21 - مارس - 2021 6:19 مساءً
البحرية الاميركية

البحرية الاميركية - ارشيفية

A A A
طباعة المقال

قالت البحرية الأميركية يوم الأحد إنها ستجري تدريبات بحرية كبيرة إلى جانب بلجيكا وفرنسا واليابان في الشرق الأوسط، وسط توترات بشأن برنامج إيران النووي في المنطقة.

يشهد تمرين المجموعة على “الحرب في بحر العرب” قيام سفن من الدول الأربع بإجراء تدريبات في بحر العرب وخليج عمان. تشمل السفن المعنية حاملة الطائرات الفرنسية، شارل ديغول، وكذلك سفينة الهجوم البرمائية يو إس إس ماكين آيلاند. كما ستشارك الفرقاطة البلجيكية ليوبولد والمدمرة اليابانية أرياكي، بالإضافة إلى طائرات من الدول الأربع.

تأتي التدريبات في الوقت الذي تخلت فيه إيران عن جميع قيود اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية في أعقاب قرار الرئيس، دونالد ترمب، في 2018 بالانسحاب من جانب واحد من الاتفاق.

وأعرب الرئيس جو بايدن عن رغبته في العودة إلى الاتفاق إذا التزمت إيران بحدود الاتفاق على برنامجها النووي. مع ذلك، لا تزال التوترات عالية بعد أن استمرت ميليشيات في العراق – مدعومة من إيران على الأرجح – في استهداف المصالح الأميركية.

وشن بايدن الشهر الماضي غارة جوية عبر الحدود مباشرة إلى سوريا رداً على ذلك. لم يصدر رد فعل فوري من إيران على التدريبات البحرية، وذلك بحسب “أسوشيتد برس”.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    بايدن يكشف مفاجأة صادمة عن حالته الصحية!
    أزمة نفط عالمية مع انخفاض إنتاج روسيا الخاضعة للعقوبات
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تهدد بوقف توريد النفط للسوق العالمية في هذه الحالة!!
    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    أردوغان يكشف آخر مستجدات استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت
    المطران موسى الحاج
    بعد التعرض للمطران موسى الحاج.. بيان حاد اللهجة من أساقفة الكنيسة المارونية بوجه القاضي عقيقي