أميركا تقول انها تدرس طلب هايتي للحصول على دعم دولي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية السبت إنها تدرس طلبا من هايتي للحصول على دعم دولي.

وتقول هايتي إنها تسعى لأن يكون لديها قوات شرطة خاصة لمعالجة الأزمة الناجمة عن الحصار المفروض على ميناء الوقود الرئيسي في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن عناصر إجرامية تقوض جهود هايتي لوقف انتشار الكوليرا.

وأضافت “في هذا السياق، سنراجع طلب حكومة هايتي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، ونحدد كيف يمكننا زيادة دعمنا للمساعدة في معالجة نقص الوقود في هايتي والتهديدات الأمنية”.

ولم يقدم البيان تفاصيل عن الكيفية التي يمكن أن تساعد بها الولايات المتحدة هايتي في معالجة التهديدات الأمنية.

وتعطلت الحياة في هايتي منذ حاصر تحالف عصابات محطة فارو للوقود الشهر الماضي، وأصاب نقص الغاز والديزل حركة النقل بالشلل وأرغم الشركات والمستشفيات على وقف أعمالها.

وأدى الحصار أيضا إلى نقص المياه المعبأة في الوقت الذي أعلنت فيه البلاد عن تفش جديد للكوليرا التي يتم السيطرة عليها من خلال النظافة والمياه النقية.