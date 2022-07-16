السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أميركا تمدّد صلاحية تأشيرات الزيارة للسعوديين إلى 10 سنوات

منذ 24 دقيقة
A A A
طباعة المقال

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم السبت الواقع في 16 تموز، تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للسعوديين من 5 إلى 10 سنوات.

وأضافت أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المملكة، لتمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة اعتبارا من 1 أغسطس.

وقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزراء الاستثمار والاتصالات والصحة في السعودية مع نظرائهم في الولايات المتحدة 18 اتفاقية ومذكرات للتعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن إلى المملكة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، تأتي تلك الاتفاقيات في ضوء ما توفره “رؤية المملكة 2030” بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من فرص واسعة للاستثمار في القطاعات الواعدة، وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

ومن بين الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، 13 اتفاقية وقعتها وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وعدد من شركات القطاع الخاص، مع مجموعة من الشركات الأميركية الرائدة، مثل شركة بوينغ لصناعة الطيران، وريثيون للصناعات الدفاعية، وشركة ميدترونيك، وشركة ديجيتال دايجنوستيكس، وشركة إيكفيا في قطاع الرعاية الصحية، وعدد آخر من الشركات الأميركية المتخصصة في مجالات الطاقة والسياحة والتعليم والتصنيع والمنسوجات.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

بايدن سيعلن عن تمويل بقيمة مليار دولار للأمن الغذائي
سريلانكا.. البرلمان يبدأ عملية انتخاب رئيس جديد
البحرية الأميركية تنفذ عملية حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
راغب علامة
هجوم حاد من راغب علامة على قيادات لبنان.. "إلى مزبلة التاريخ"!
بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟