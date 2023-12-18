أميركا تندد بإطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

نددت الولايات المتحدة بالتجربة التي أجرتها كوريا الشمالية الاثنين على صاروخ باليستي ووصفتها بأنها تشكل تهديدا لجيرانها، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت الوزارة إن “عمليات الإطلاق هذه تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة شأنها شأن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأخرى التي أجرتها بيونجيانج هذا العام”.

وفي وقت سابق من يوم الأثنين 18\12\2023 قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي.

وفي طوكيو، قالت وزارة الدفاع اليابانية أيضا إن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا.

ولم تتوفر على الفور أي تفاصيل أخرى بما في ذلك مدى الصاروخ.

وجاء ذلك بعد ساعات فقط من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى مساء امس الأحد 18\12\2023 في الوقت الذي نددت فيه باستعراض للقوة العسكرية تقوده الولايات المتحدة وتضمن وصول غواصة إلى كوريا الجنوبية، باعتباره “مقدمة لحرب نووية”.