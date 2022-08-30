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أميركا.. توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لخفض التضخم

منذ 16 دقيقة
البنك المركزي الأميركي

البنك المركزي الأميركي

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أعلن “جون وليامز”، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك الثلاثاء 30 آب، أنه يعتقد أنّ البنك المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بما يكفي لتقييد النمو وخفض التضخم، ثم سيحتاج لإبقائها عند مستويات مرتفعة حتى نهاية 2023 .

وأضاف أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيحتاج على الأرجح إلى أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي فوق 3.5 بالمئة لوضع ضغوط نزولية على التضخم وتحقيق توازن أفضل بين الطلب والعرض.

وأبلغ وليامز صحيفة وول ستريت جورنال: “على أساس ما أراه في بيانات التضخم وما أراه في الاقتصاد، فإن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن أتوقع أى تعديلات نزولية لأسعار الفائدة.”

وقال أيضا إن التضخم من المرجّح أن يكون في نطاق بين 2.5 بالمئة و3.0 بالمئة العام القادم، وهو ما يشير إلى أن سعرا لفائدة الأموال الاتحادية في نطاق بين 3.0 بالمئة و3.5 بالمئة لن يكبح أو يحفّز الاقتصاد.

    المصدر :
  • رويترز

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