السبت 18 محرم 1445 ﻫ - 5 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أميركا توقف مساعدات النيجر.. وتُكرّر دعوتها لإنهاء الانقلاب

منذ 15 ثانية
قوات من جيش النيجر - رويترز

قوات من جيش النيجر - رويترز

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الجمعة، أنّ الحكومة الأميركية توقف بعض برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة النيجر، لكنها ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية.

وقال بلينكن في بيان أمس الجمعة: “كما أوضحنا منذ بداية هذا الوضع، فإن تقديم المساعدة الأميركية لحكومة النيجر يعتمد على الحكم الديمقراطي واحترام النظام الدستوري”.

وقال بلينكن: “نظل ملتزمين بدعم شعب النيجر لمساعدتهم في الحفاظ على ديمقراطيتهم المكتسبة بشق الأنفس، ونكرر دعوتنا لإعادة حكومة النيجر المنتخبة ديمقراطيًا على الفور”.

وأطاح انقلاب عسكري برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيًا محمد بازوم وحكومته في 26 يوليو/ تموز، وهو سابع انقلاب عسكري تشهده منطقة وسط وغرب أفريقيا في أقل من ثلاثة أعوام.

بالمقابل، وضع مسؤولو دفاع دول غرب إفريقيا خطة لعمل عسكري إذا لم يتم إسقاط انقلاب النيجر بحلول غدًا الأحد.

ويهدد عزل بازوم الأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة.

والدولة الأفريقية شريك رئيسي في قتال واشنطن ضد المتمردين الذين قتلوا آلاف الأشخاص وشردوا ملايين آخرين. ويقوم العسكريون الأميركيون بتدريب القوات المحلية لمحاربة الجماعات المسلحة.

كما اعتبرت إدارة الرئيس جو بايدن، النيجر قصة نجاح للديمقراطية في منطقة واجهت سلسلة من الانقلابات أو محاولات الاستيلاء على السلطة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقالت السفارة الأميركية في نيامي في عام 2021 إن وزارتي الدفاع والخارجية زودتا النيجر بأكثر من 500 مليون دولار من المعدات والتدريب منذ عام 2012.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

خريطة تشاد
وزير الدفاع التشادي: لن نتدخل في انقلاب النيجر
جندي من الجيش الإسرائيلي
استشهاد فلسطينيين أحدهما برصاص مستوطنين شرق رام الله
رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان
السودان.. البرهان يأمر بتشكيل لجنة حصر "جرائم الحرب وانتهاكات" الدعم السريع

الأكثر قراءة

وليم نون
وليم نون لمسؤول كبير في حزب الله: "فشر على نصّ رقبتك"
وزير الاتصالات جوني القرم
وزير الاتصالات يزف للبنانيين رفع تكلفة الإنترنت!
السعودية -لبنان
السعودية تطالب مواطنيها بمغادرة لبنان على وجه السرعة