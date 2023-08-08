أميركا تُبرّئ روسيا: لا علاقة لها بما حدث ويحدث في النيجر.. ولكن!

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أنّ ما حدث ويحدث في النيجر لا علاقة لروسيا أو مجموعة فاغنر به، لكنّه عاد وحذّر من أنّ فاغنر قد تستغل حالة عدم الاستقرار.

واعتبر بلينكن في وقت سابق اليوم خلال مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، أن الدبلوماسية لا تزال “السبيل الأفضل” لحلّ الأزمة التي سبّبها الانقلاب في النيجر.

إلى هذا، وبعد نحو أسبوعين على سيطرة القادة العسكريين على النيجر وعزل رئيسها محمد بازوم، لا تزال الولايات المتحدة تؤمن بإعادة الوضع إلى سابقه.

فقد قال مات ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن “تركز على إيجاد حل دبلوماسي. نحن على اتصال وثيق مع قيادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.

بموازاة ذلك، رفض المجلس العسكري في النيجر دخول وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، والأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، الذي كان من المقرر أن يصل إلى نيامي، اليوم الثلاثاء.

وأبلغ الوفد بهذا الرفض أمس الإثنين، عبر مذكرة شفهية من وزير الخارجية الموالي للعسكريين الذين استولوا على السلطة، علّلت كافة أسباب هذا الموقف، وفق ما أفادت مجلة “جون أفريك” المعنية بالشؤون الإفريقية.

وكانت دول غرب أفريقيا والقوى العالمية تأمل في وجود فرصة للتفاوض مع قادة الانقلاب في النيجر قبل القمة التي ستُعقد يوم الخميس، والتي قد تقرر التدخل عسكرياً لاستعادة الديمقراطية.

فيما تعهد قادة الانقلاب بمقاومة كل الضغوط الخارجية الهادفة إلى إعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه بعد أن فرضت إكواس عقوبات وعلق الحلفاء الغربيون مساعداتهم.