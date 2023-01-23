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أميركا تُتابع تطورات أوكرانيا.. وتُطوّر قدراتها النوويّة

منذ ساعة واحدة
وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم

وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم

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أكدت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم، أنّ الولايات المتحدة تتابع باهتمام التطورات في أوكرانيا في سياق تحديث وتطوير قدراتها النوويّة.

وقالت غرانهولم خلال مؤتمر صحافي، الإثنين، إنّ “الإدارة الوطنية للأمن النووي تركز على أن تكون لدينا ترسانة آمنة وفعالة”، وأضافت أن “جميع الخطط للتحديث تهدف إلى ذلك. نحن نتابع ذلك باهتمام كبير”.

وجاء ذلك ردًا على سؤال ما إذا كانت هناك أيّ تغييرات في إدارة الترسانة النووية الأميركية على خلفية الأحداث في أوكرانيا.

وأكدت غرانهولم أنّ وزارة الطاقة على اتصال بالبنتاغون، وأن خبراء الإدارة الوطنية للأمن النووي يركزون على أن تكون الترسانة الأمريكية “آمنة وموثوق بها وفعالة”.

 

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