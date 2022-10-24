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أميركا: روسيا ستواجه عواقب في حال استخدمت قنبلة قذرة أو قنبلة نووية

منذ ساعة واحدة
علم روسيا واميركا

علم روسيا واميركا

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قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين، إن روسيا ستواجه عواقب سواء استخدمت ما تسمى “القنبلة القذرة” أو سلاحا نوويا تقليديا.

واتهمت دول غربية روسيا الاثنين 24\10\2022 بالتخطيط لاستخدام التهديد بقنبلة محملة بمواد نووية كذريعة للتصعيد في أوكرانيا.

وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن ستتعامل مع استخدام “قنبلة قذرة” بنفس تعاملها مع استخدام أي قنبلة نووية أخرى، قال برايس إنه “ستكون هناك عواقب” على روسيا في الحالتين.

وأضاف برايس للصحفيين “سواء استخدمت (قنبلة قذرة) أو قنبلة نووية، كنا واضحين للغاية بشأن ذلك”.

    المصدر :
  • رويترز

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