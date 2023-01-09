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أميركا: سنضع "تهديدات إيران" على طاولة النقاش مع "إسرائيل"

منذ 57 دقيقة
أميركا وإسرائيل

أميركا وإسرائيل

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كشف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم الإثنين، أنّه سيناقش التهديدات التي تشكلها إيران في أثناء زيارته إلى “إسرائيل” التي سيجتمع فيها مع حكومتها الجديدة.

سوليفان قال في إفادة للصحافيين خلال زيارة الرئيس جو بايدن إلى المكسيك، إن الحكومة الأميركية أوضحت أن الاتفاق النووي مع إيران ليس أولوية في الوقت الحالي، وأنها مازالت تعتقد أن الدبلوماسية هي السبيل المناسب لضمان منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

كما أضاف أن إدارة بايدن ستحظى بفرصة للتواصل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن هذه القضية، وقال “سنعمل على تسوية أي خلافات بيننا بشأن التكتيكات”، مؤكدًا أنه سيسافر إلى إسرائيل لكنّه لم يعلن عن موعد للرحلة.

    المصدر :
  • رويترز

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