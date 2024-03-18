أميركا: طلبنا من إسرائيل معلومات عن تقارير حول احتجاز مراسل الجزيرة بغزة

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل في مؤتمر صحفي الاثنين إن بلاده على علم بالتقارير التي أفادت باعتقال الجيش الإسرائيلي مراسلا يعمل لشبكة الجزيرة، مضيفا أن واشنطن طلبت معلومات من إسرائيل بشأن الواقعة.

واتهمت الشبكة ومقرها قطر القوات الإسرائيلية بمهاجمة مراسلها إسماعيل الغول في غزة في أثناء عمله، قائلة إن معداته دمرت أيضا.

هذا واعتقل الجيش الإسرائيلي مراسل الجزيرة إسماعيل الغول من داخل مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بعد اقتحام قوات الاحتلال للمجمع الطبي الأكبر في القطاع.

واعتدى جيش الاحتلال بالضرب المبرح على الزميل الغول قبل اعتقاله.

وفيما قالت مصادر للجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي قتل الاثنين مسؤول عمليات الشرطة بغزة العميد فايق المبحوح في عملية بمستشفى الشفاء.

وذكرت المصادر أن العميد المبحوح تولى التنسيق مع العشائر ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لإدخال وتأمين المساعدات إلى شمال غزة.

واستنكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان عملية الاغتيال، وقال “ارتكب جيش الاحتلال اليوم جريمة جديدة عندما اغتال جنوده العميد فايق المبحوح الذي يشغل عملية التنسيق مع العشائر والأونروا لإدخال وتأمين المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة.

وأضاف البيان “يمارس العميد المبحوح عملا مدنيا إنسانيا بحتا، وكان يتوجب حمايته وعدم التعرض له بموجب القانون الدولي”.