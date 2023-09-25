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أميركا: قرار فرنسا سحب قواتها من النيجر لا يغير الموقف الأميركي

منذ ساعة واحدة
حدود مالي والنيجر وبوركينا فاسو

حدود مالي والنيجر وبوركينا فاسو

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قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين الاثنين إن قرار فرنسا سحب قواتها من النيجر في أعقاب انقلاب يوليو\تموز في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا لا يغير الموقف الأمريكي في النيجر.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأحد 24\9\2023 إن 1500 جندي سينسحبون بحلول نهاية العام، مما يوجه ضربة قوية للنفوذ الفرنسي وعمليات مكافحة التمرد في منطقة الساحل.

وفي التفاصيل قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد 24\9\2023 ، إن فرنسا قررت إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر وسحب قواتها من الدولة الأفريقية في الأشهر المقبلة بعد الانقلاب العسكري هناك.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية “قررت فرنسا إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر”.

وتوترت العلاقة بين النيجر وفرنسا، منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته نيامي قبل أسابيع وأطاح الرئيس محمد بازوم من منصبه.

    المصدر :
  • رويترز

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