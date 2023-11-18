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أميركا.. مسلح يقتحم مستشفى في ولاية نيوهامبشير ويقتل شخصا بالرصاص

منذ 40 دقيقة
علم اميركا

علم اميركا

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قال مسؤولون إن مسلحا دخل إلى بهو مستشفى للأمراض النفسية في ولاية نيوهامبشير الأمريكية أمس الجمعة 17\11\2023 وقتل حارسا بالرصاص لكن أحد أفراد الشرطة أطلق النار عليه فأرداه قتيلا.

ولم يصب أي شخص آخر في الحادث الذي وقع في حوالي الساعة 3:30 بعد الظهر في مستشفى ولاية نيوهامبشير في كونكورد عاصمة الولاية وفقا لما ذكره الكولونيل بشرطة الولاية مارك هول.

وفي مؤتمر صحفي لاحق أحجم هول عن الإدلاء بأي معلومات عن المهاجم، وأضاف أن المحققين ما زالوا يحاولون التعرف على هويته.

وكتب كريس سونونو حاكم نيوهامبشير على وسائل التواصل الاجتماعي يقول إن الضحية هو برادلي هاس الذي كان يعمل في الأمن في المستشفى.

    المصدر :
  • رويترز

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