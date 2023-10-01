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أميركا.. مقتل 5 وإصابة 5 آخرين بتحطم شاحنة في ولاية إيلينوي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 1 - أكتوبر - 2023 8:26 صباحًا
علم أميركا

علم أميركا

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قال مسؤولون أمس السبت 30\9\2023 إن شاحنة صغيرة تحمل آلاف الجالونات من مادة سامة تحطمت في جنوب ولاية إيلينوي الأمريكية، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.

وكانت الشاحنة تحمل حوالي 7500 جالون من الأمونيا اللامائية عندما تحطمت في وقت متأخر من يوم الجمعة 29\9\2023 بالقرب من مدينة تيوتوبوليس في مقاطعة إيفنجهام.

وقالت وكالة حماية البيئة في إيلينوي إن التقديرات الأولية أشارت إلى تسرب أربعة آلاف جالون، مما أدى إلى إجلاء حوالي 500 شخص من المنطقة.

وذكر مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة إيفنجهام أن من بين القتلى طفلين يقل عمرهما عن 12 عاما، وثلاثة من القتلى من نفس العائلة، وتم نقل خمسة مصابين جوا إلى مستشفيات محلية.

وقالت شرطة الولاية إن الحادث أدى إلى إخلاء المكان في دائرة نصف قطرها حوالي 1600 متر من مكان الحادث بسبب تسرب الأمونيا.

وقالت شرطة ولاية إيلينوي إنها تلقت بلاغا بالحادث “الذي شمل عدة مركبات، بما في ذلك شاحنة صغيرة تتسرب منها الأمونيا اللامائية”.

    المصدر :
  • رويترز

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