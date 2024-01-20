أميركا.. مقتل 50 شخصاً جراء عواصف ثلجية عنيفة تضرب البلاد

لقي 50 شخصا مصرعهم في الولايات المتحدة جراء عواصف ثلجية عنيفة تضرب ولايات أميركية عديدة منذ منتصف الأسبوع الماضي.

وذكرت وسائل إعلام أميركية -أمس الجمعة- أن العواصف الثلجية والانخفاض الشديد في درجات الحرارة تسبب في حوادث مرور أوقعت قتلى، وعرقلت حركة الطيران في مطارات عديدة.

وأفادت وسائل إعلام بأن العواصف أدت لانقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص، واضطرت السلطات لإغلاق المدارس في المدن المتضررة، وأصدرت تحذيرات لملايين الأميركيين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي ولاية تينيسي، في الجنوب الشرقي للبلاد، أكد سلطات الصحة مصرع 14 شخصا بسبب سوء أحوال الطقس، في حين لقيت 5 نساء حتفهن في حادث مرور على طريق سريع في ولاية بنسلفانيا، شمال شرق الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي، حسب شرطة الولاية.

وسجلت 5 وفيات في حوادث مرتبطة بالعواصف الثلجية في ولاية كنتاكي، حسبما أعلن حاكم الولاية آندي بيشير -في بيان أمس الجمعة 19\1\2024 في حين قضى 3 أشخاص في ولاية أوريغون صعقا الأربعاء الماضي، بعد سقوط سلك كهربائي على سيارتهم التي كانت متوقفة خلال عاصفة ثلجية، وفق السلطات بالولاية.

وأعلنت السلطات في ولاية أوريغون الطوارئ، مساء أمس الجمعة 19\1\2024، بسبب العواصف القوية التي تضرب الولاية، والتي أدت لانقطاع الكهرباء عن نحو 75 ألف شخص من السكان منذ أمس.

وأفادت السلطات بمصرع نحو 5 أشخاص آخرين في ولايات مختلفة، من بينها إيلينوي وكنساس ونيويورك وولاية واشنطن.

وضربت العواصف الثلجية مناطق عديدة من البلاد، خاصة في ولاية نيويورك، حيث قال خبراء الأرصاد إن حوالي 1.9 متر من الثلوج تساقطت قرب بافالو خلال 5 أيام هذا الأسبوع.

وامتدت درجات الحرارة الصقيعية إلى الجنوب الأميركي الذي لم يعتد على مثل هذا الشتاء القاسي.

وتستعد مناطق عديدة في الولايات المتحدة لمزيد من العواصف الثلجية خلال الأيام المقبلة، وفق توقعات مصالح الرصد الأميركية.

وحذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجمعة من أن عواصف ثلجية ورياحا قطبية عاتية ستضرب منطقة السهول الوسطى ووادي ميسيسيبي بشرق الولايات المتحدة.

وشهدت حركة الطيران فوضى أمس الجمعة، إذ ألغيت أكثر من 1100 رحلة جوية في الولايات المتحدة، في حين تأخرت أكثر من 8 آلاف رحلة عن موعدها، وفق السلطات المختصة.