الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أميركا وبريطانيا تدعوان الحوثيين لوقف الهجوم على مأرب

7 - يونيو - 2021
من معارك مأرب

من معارك مأرب

A A A
طباعة المقال

دعت الولايات المتحدة وبريطانيا ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، إلى احترام جهود السلام الدولية ووقف الهجوم على مأرب.

يأتي ذلك، بعد أن ارتفع عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الذي شنه الحوثيون على مأرب إلى 21 شخصا، بينهم أطفال.

قال السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل أرون، إن مشاركة الحوثيين بشكل جاد في جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار من شأنه وقف الخسائر المأساوية في صفوف اليمنيين.

حمل المبعوث الأميركي الخاص، تيم ليندركينغ، الحوثيين مسؤولية استمرار الحرب، وأكد أنهم يرفضون وقف إطلاق النار، كما يرفضون اتخاذ أي خطوات لحل الأزمة وإنهاء الصراع، ويواصلون الهجوم على مدينة مأرب.

جاءت تصريحات ليندركينغ بعد يوم واحد من عودته إلى بلاده عقب جولة في المنطقة، ناقش خلالها الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن مع مسؤولين يمنيين وشركاء دوليين، بحسب بيان الخارجية الأميركية، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

    المزيد من أخبار العالم

    قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي
    قائد الحرس الثوري قلِق.. هؤلاء لديهم تقنيات مبتكرة ومتجددة باستمرار!!
    الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي قبل مغادرة قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد - رويترز
    هل يضغط بايدن على السعودية بشكل مباشر لزيادة إنتاج النفط؟
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أزمة الغذاء.. بوتين يقلّل من حجم تأثير أوكرانيا على السوق العالمية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش
    فاتورة الخلوي خمسة أضعاف... وهيركات على الشحن المسبق
    عائلة عبدالله اللبنانية تقدم شهادة حياتها في الفاتيكان
    في قلب الفاتيكان: عائلة لبنانية تقدّم شهادة حياتها بعد حادثة دهس 3 من أولادها
    الرئيس نجيب ميقاتي
    أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟