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أميركا وكوريا الجنوبية تعدّلان "استراتيجية ردع" لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية

منذ 6 دقائق
علما أميركا وكوريا الجنوبية

علما أميركا وكوريا الجنوبية

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كشفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أنّ سيول وواشنطن عدلتا اتفاقًا أمنيًا ثنائيًا يهدف إلى ردع التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية خلال محادثات اليوم الإثنين.

وتهدف استراتيجية الردع المخصصة إلى مواجهة تهديد الأسلحة النووية لكوريا الشمالية وأسلحة أخرى، وفقًا لإعلان حول الاتفاقية بين البلدين قبل عشر سنوات.

وقالت الوزارة إنّ وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك ونظيره الأميركي لويد أوستن وقعا على الاتفاقية المحدثة خلال المحادثات الأمنية التي عقدت في سيول.

وأضافت أن المراجعة تعتبر ضرورية لأن الاستراتيجية الحالية لم تعالج بشكل كاف التقدم السريع في التهديدات الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية.

ولم تعلن وزارة الدفاع على الفور تفاصيل التحديث.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن شين وأوستن سيناقشان بشكل مشترك مواجهة التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية، بما في ذلك من خلال تنفيذ استراتيجية “الردع الموسعة”.

واكتسبت هذه الاستراتيجية، التي تنص على أن الولايات المتحدة ستستخدم الأصول العسكرية الاستراتيجية، بما في ذلك القوات النووية، للدفاع عن حلفائها، أهمية أكبر مع مضي كوريا الشمالية قدمًا في برنامجيها الصاروخي والنووي.

    المصدر :
  • رويترز

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