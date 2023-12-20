أمير الكويت الجديد يقبل استقالة الحكومة

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قبل استقالة الحكومة اليوم الأربعاء 20\12\2023.

وأضافت أن الحكومة ستستمر كحكومة تصريف أعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.

وجاء في التقرير صدور “أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة”.

وكانت قد أفادت وكالة الأنباء الكويتية الأربعاء بأن الحكومة قدمت استقالتها لأمير البلاد الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح بعد وقت قصير من أدائه اليمين أمام مجلس الأمة.

وذكرت الوكالة أن الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نجل الأمير الراحل قدم استقالة الحكومة للشيخ مشعل.

وفيما أدى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى الحكم خلفا للأمير نواف الأحمد الصباح، اليمين أمام مجلس الأمة اليوم الأربعاء 20\12\2023.