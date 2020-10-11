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أمير الكويت يتلقى دعوة رسمية لزيارة السعودية

منذ 15 ساعة
السعودية والكويت

السعودية والكويت

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أفادت وكالة “كونا” الرسمية الكويتية ان أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، تلقى دعوة رسمية من العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، لزيارة الرياض.

و استقبل أمير الكويت، وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء، الأمير تركي بن محمد بن فهد، حيث سلم الأخير رسالة خطية من الملك سلمان بن عبدالعزيز، تضمنت دعوة أمير الكويت لزيارة السعودية.

وأعرب أمير الكويت عن سعادته بقبول دعوة الملك السعودي، منوها بالعلاقات “التاريخية الراسخة” بين البلدين.

وأكد الشيح نواف الأحمد “حرص البلدين على الارتقاء بأطر التعاون على كافة الأصعدة بما يدعم المصالح المشتركة ويعود بالخير على الشعبين الشقيقين”.

وتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح (83 عاما)، مقاليد الحكم في الإمارة الخليجية مؤخرا، بعد وفاة أخيه الشيخ صباح في الولايات المتحدة، إثر متاعب صحية عانى منها في الأشهر الأخيرة من حياته.

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