الثلاثاء 11 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 16 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمير الكويت يستعين بولي العهد لتعيين رئيس مجلس الوزراء

منذ 37 دقيقة
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

A A A
طباعة المقال

أعلن أمير الكويتالشيخ ​نواف الأحمد الجابر الصباح،الثلاثاء، تفويض ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بإصدار المراسيم الأميرية.

وذكرت الجريدة الرسمية، أن “أمير البلاد أصدر مرسوما أميريا بالاستعانة بولي العهد الكويتي لتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وقبول استقالاتهم وإعفائهم من مناصبهم”.

وكان وزير الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، قال أمس الاثنين، إنه تقرر أن يتولى ولي العهد الكويتي بعض اختصاصات أمير البلاد بصفة مؤقتة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن وزير شؤون الديوان الأميري أنه “صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد، حفظه الله، لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه”.

وفي وقت سابق، قبل أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، استقالة الحكومة التي قدمها رئيسها صباح الخالد الحمد الصباح الأسبوع الماضي، بعد احتدام خلافات مع البرلمان، وكلفها بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

يذكر أن أعضاء الحكومة الكويتية كانوا قد قدموا، الأسبوع الماضي، استقالاتهم لرئيس الوزراء وذلك على إثر اعتراض نواب في البرلمان على تشكيلة الحكومة التي لم يمض على أدائها اليمين الدستورية سوى حوالي شهر.

    المزيد من أخبار العالم

    إيران السعودية
    إيران: لا جديد في المحادثات مع السعودية
    مقتدى الصدر
    دوامة الاختيار بين حكومة أغلبية أو توافقية تؤرق العراق
    الانتخابات العراقية
    مجلس الأمن يدعو الأحزاب العراقية إلى احترام نتائج الانتخابات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ما هي الشعرة التي قصمت ظهر مفتي النظام السوري “أحمد حسون” وأطاحت به؟!
    مشجعات ايرانيات
    بعد المطالبة بالتحقق من جنس حارسة منتخب إيران.. الاتحاد الآسيوي يرد على الأردن
    سلاح الجو الإسرائيلي
    صحيفة إسرائيلية تكشف عن موعد ضربة عسكرية “مدمرة” لـ”حزب الله”