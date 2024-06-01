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أمير الكويت يعلن الشيخ "صباح خالد" وليا للعهد

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 1 - يونيو - 2024 10:13 مساءً
الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح

الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح

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ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت أن أمير الكويت “أمر بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد”.

يذكر أن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، كان قد حل مجلس الأمة.

وقال أمير الكويت، في كلمة بثها التلفزيون المحلي حينها، “أمرنا بحل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية”، لافتا إلى مرور بلاده خلال الفترة الماضية بـ “أوقات صعبة كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة مما خلق واقعا سلبيا“.

وأشار إلى أن فشل مساعي الخروج من هذه الظروف بأقل الخسائر الممكنة، دفعه لاتخاذ هذا القرار الصعب إنقاذا للبلاد وتأمينا لمصالحها العليا والمحافظة على مقدرات الشعب.

وشدد وقتها على أن الديمقراطية تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة، وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها، واعتماد رؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا لمبادئ الدستور.

    المصدر :
  • رويترز

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