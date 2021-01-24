أمير الكويت يعيد تكليف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة

أعاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليوم الأحد، تكليف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأصدر أمير الكويت، أمرا أميريا بتكليف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بترشیح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم عليه لإصدار مرسوم تعيينهم.

وفي 18 كانون الثاني الجاري، أعلن أمير الكويت قبول استقالة رئيس الوزراء وأعضاء حكومته، لتكون بذلك ثاني أقصر حكومة في تاريخ البلاد.

وكانت الحكومة الأولى تم تشكيلها في 14 كانون الأول الماضي، في أعقاب إجراء انتخابات مجلس الأمة الكويتي، وهي الحكومة الـ37 في تاريخ الحياة السياسية الكويتية.