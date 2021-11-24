أمير الكويت يوجه رسالة مقتضبة بعد اجتماع مع ولي العهد ورئيس مجلس الأمة

وجه أمير الكويت، الشيخ ​نواف الأحمد الجابر الصباح، رسالة مقتضبة إلى المسؤولين الكويتيين، حملهم فيها مسؤولية إدارة شؤون البلاد وأعرب فيها لهم عن ثقته فيهم.

ونقلت وكالة “كونا” الرسمية رسالة قالت إنها للأمير: ونصها كالتالي: “أنتم الآن اللي مسؤولين أول وتالي وأنتم المسؤولين عن كل الأمور اللي موجودة و طبعا تراجعوني في الأشياء اللي تهم بلدنا وأنا واثق فيكم كل الثقة وأنتم الركيزة للكويت”.

واستقبل أمير البلاد في وقت سابق اليوم الأربعاء، بدار يمامة، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

سمو الأمير: أنتم الآن اللي مسؤولين أول وتالي وأنتم المسؤولين عن كل الأمور اللي موجودة و طبعا تراجعوني في الأشياء اللي تهم بلدنا وأنا واثق فيكم كل الثقة وأنتم الركيزة للكويت#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) November 24, 2021

تجدر الإشارة إلى أن أمير الكويت قد فوض في وقت سابق، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بإصدار المراسيم الأميرية.

وأصدر أمير الكويت، أمس الثلاثاء، أمرا يقضي بتعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.