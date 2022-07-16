أمير قطر: التوتر سيظل قائما ما لم تتوقف إسرائيل عن انتهاكاتها

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية التي تشغل مكانة مركزية لدى شعوب العالمين العربي والإسلامي وقوى السلام لأنها عادلة وذات حمولة رمزية كثيفة في الوقت ذاته.

وأضاف أمير قطر في كلمته أمام قمة جدة، ان أهم مصادر التوتر وعدم الاستقرار سيظل قائما ما لم تتوقف إسرائيل عن ممارساتها وانتهاكاتها للقانون الدولي، والمتمثلة في بناء المستوطنات وتغيير طابع مدينة القدس واستمرار فرض حصار غزة.

وأشار إلى أنه لم يعد ممكنا تفهم استمرار الاحتلال الإسرائيلي بسبب السياسات الانتقائية في تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتفضيل سياسة القوى وفرض الأمر الواقع على مبادئ العدالة والانصاف.

وشدد على أن الدول العربية أجمعت على مبادرة سلام عربية، تعرب عن الاستعداد لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل” إذا وافقت على تسوية، بناء على قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بالانسحاب الى حدود عام 1967، ضمن اتفاقية لسلام، ولا يصح أن نتخلى عن مبادراتنا لمجرد أن إسرائيل ترفضها.

وقال أمير قطر إننا “نتطلع إلى دور فعال للولايات المتحدة في الدعوة إلى مفاوضات جادة لتسوية القضية الفلسطينية”.

والتقى الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم السبت قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع قمة في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية التي زار فيها أيضاً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.