أمير قطر للبنانيين: كنا وسنبقى دائماً الى جانبكم

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لرئيس الجمهورية ميشال عون خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في الديوان الاميري في الدوحة، ان “قطر تقف الى جانب لبنان، ومستعدة لمساعدته في كل المجالات التي يتطلبها نهوض لبنان من الظروف الصعبة التي يعيشها والتي انعكست سلبا على اللبنانيين في حياتهم اليومية”.

وقال: ان “قطر كانت وستبقى دائماً الى جانب الشعب اللبناني في كل الطريق التي مر بها خلال الاعوام الماضية، وهي علاقة تاريخية متجذرة، وما تقدمه قطر للبنان واللبنانيين هو اقل الواجب”.

ونوه الامير تميم بـ”دور اللبنانيين في قطر، وما يقدمونه في مجالات عملهم واختصاصهم”، مؤكداً “الترحيب الدائم باللبنانيين الذين بات عددهم يتخطى الـ 55 الف شخص”.

وتحدث عن “الظروف الصعبة التي يمر فيها اللبنانيون وقدرتهم على النهوض من جديد”، لافتا الى ان بلاده “سعيدة جدا بأي تعاون يقوم بين البلدين في المجالات كافة”.

ولفت الى “استعداد بلاده للمساهمة في الاستثمار في لبنان بعد انجاز القوانين المناسبة لذلك”، مؤكدا “الرغبة في العمل مع لبنان على تجاوز الظروف الراهنة”، لافتا الى انه “سوف يوفد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى بيروت في الفترة المقبلة، لمتابعة البحث في التطورات، وتقديم المساعدة الضرورية للبنان”.

وأعرب الامير تميم عن امله في ان “تجد الازمة القائمة بين لبنان وعدد من دول الخليج حلولا في القريب العاجل، ولا سيما أن لبنان كان دائما الى جانب الدول العربية والخليجية كافة”.