الخميس 17 ربيع الأول 1444 ﻫ - 13 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمير قطر وبوتين يناقشان تأثير الصراع الأوكراني على أسواق الطاقة

منذ 33 دقيقة
الرئيس الروسي وأمير قطر

الرئيس الروسي وأمير قطر

A A A
طباعة المقال

قال الديوان الأميري لدولة قطر إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على أسواق الطاقة خلال اجتماع على هامش قمة في كازاخستان (الخميس 13-10-2022).

وأضاف الديوان أن الطرفين ناقشا تداعيات الصراع على الأمن الغذائي وكذلك الوضع في ليبيا وسوريا ومحادثات إيران النووية.

وذكر مصدر مطلع لرويترز أمس الأربعاء أن الاجتماع يهدف لتخفيف التوتر بين روسيا وقطر، الذي تصاعد منذ اندلاع الصراع الأوكراني في فبراير شباط.

وأضاف المصدر أن قطر، وهي من كبار مصدري الغاز، التزمت الحياد إلى حد كبير في الصراع الأوكراني، لكن خطوات اتخذتها، ومنها انتقاد روسيا في الآونة الأخيرة بسبب ضمها لأراض أوكرانية، أثارت حفيظة موسكو.

وقال المصدر إن قطر في حاجة لعلاقات ودية مع روسيا ودول أخرى في المنطقة لمواصلة لعب دور كوسيط في النزاع.

ونقلت قناة الجزيرة اليوم الخميس عن الشيخ تميم قوله إن قطر تربطها علاقات قوية وتاريخية مع روسيا .

وورد في بيان الديوان الأميري “جدد سموه دعم دولة قطر لكافة الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حل سلمي فوري لهذه الأزمة (الأوكرانية)، وفي هذا السياق تؤكد دولة قطر على ضرورة احترام سيادة الدول”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

محمد شياع السوداني يتسلّم كتاب تكليفه لرئاسة الحكومة
الرئيس العراقي المنتخب يكلّف محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة
الدولار الأمريكي والين الياباني
الإسترليني يرتفع.. والين يسجل أدنى مستوى منذ 1998
روسيا تواصل قصف المدن الأوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بعد هجمات روسية.. شبكة كهرباء أوكرانيا تعود للعمل في معظم البلاد

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

المحفظة المفقودة عام 1957
اثناء تجديد المدرسة.. العثور على محفظة مفقودة منذ عام 1957
الدولار
كم بلغ دولار السوق السوداء؟
محمد صلاح
صلاح يسجل اسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا