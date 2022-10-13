أمير قطر وبوتين يناقشان تأثير الصراع الأوكراني على أسواق الطاقة

قال الديوان الأميري لدولة قطر إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على أسواق الطاقة خلال اجتماع على هامش قمة في كازاخستان (الخميس 13-10-2022).

وأضاف الديوان أن الطرفين ناقشا تداعيات الصراع على الأمن الغذائي وكذلك الوضع في ليبيا وسوريا ومحادثات إيران النووية.

وذكر مصدر مطلع لرويترز أمس الأربعاء أن الاجتماع يهدف لتخفيف التوتر بين روسيا وقطر، الذي تصاعد منذ اندلاع الصراع الأوكراني في فبراير شباط.

وأضاف المصدر أن قطر، وهي من كبار مصدري الغاز، التزمت الحياد إلى حد كبير في الصراع الأوكراني، لكن خطوات اتخذتها، ومنها انتقاد روسيا في الآونة الأخيرة بسبب ضمها لأراض أوكرانية، أثارت حفيظة موسكو.

وقال المصدر إن قطر في حاجة لعلاقات ودية مع روسيا ودول أخرى في المنطقة لمواصلة لعب دور كوسيط في النزاع.

ونقلت قناة الجزيرة اليوم الخميس عن الشيخ تميم قوله إن قطر تربطها علاقات قوية وتاريخية مع روسيا .

وورد في بيان الديوان الأميري “جدد سموه دعم دولة قطر لكافة الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حل سلمي فوري لهذه الأزمة (الأوكرانية)، وفي هذا السياق تؤكد دولة قطر على ضرورة احترام سيادة الدول”.