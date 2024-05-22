أمير قطر ووزير خارجية الكويت يتوجهان لإيران لحضور جنازة رئيسي

أعلن الديوان الأميري أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ورئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني توجها إلى إيران اليوم الأربعاء لتقديم واجب العزاء في وفاة رئيسها الراحل إبراهيم رئيسي.

كما توجه وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا إلى طهران اليوم الأربعاء للمشاركة في جنازة رئيسي نيابة عن أمير الكويت، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية.

وفي هذا السياق، أمّ الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي صلاة الجنازة على الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه في طهران اليوم الأربعاء بينما هرعت المؤسسة الدينية لتنظيم انتخابات مبكرة قد تضعف شرعيتها بشكل أكبر وسط استياء شعبي متزايد.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في 28 يونيو حزيران لاختيار خليفة لرئيسي الذي قُتل في حادث تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد. ولم يظهر الإيرانيون اهتماما يُذكر بانتخابات 2021 التي منحت رجل الدين المحافظ الرئاسة، وهو منصب يشرف شاغله على إدارة الشؤون اليومية للحكومة.

وتوفي رئيسي بينما تشهد إيران توترات بين القيادة الدينية والمجتمع الأوسع يزيد حدتها تشديد الضوابط السياسية والاجتماعية وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وتجاهلت أعداد متنامية من الناخبين الانتخابات الأخيرة، وهو مؤشر مثير للقلق بالنسبة للقيادة التي ترى أن الإقبال على التصويت هو اختبار لمصداقية الجمهورية الإسلامية التي تأسست قبل نحو 45 عاما.