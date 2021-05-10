الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمير قطر يزور السعودية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

10 - مايو - 2021
ولي العهد محمد بن سلمان والأمير تميم

ولي العهد محمد بن سلمان والأمير تميم

A A A
طباعة المقال

أعلن الديوان الأميري في قطر، اليوم الاثنين، عن زيارة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، لمدينة جدة السعودية مساء اليوم وسيلتقي بولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”.

وأضاف الديون في بيانه، أن الزعيمين سيبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما سيعقد الجانبان قمة ثنائية يناقشان خلالها الوضع في منطقة الخليج في ضوء مستجدات المحادثات الدولية مع طهران إضافة إلى الوضع في اليمن والتطورات الأخيرة في عملية السلام الأفغانية.

يشار إلى أن هذه ثاني زيارة لأمير قطر إلى المملكة بعد حضوره قمة مجلس التعاون الخليجية في شهر كانون الثاني\ يناير الماضي، والتي وصفت بالتاريخية لتكريسها المصالحة بين الدول الخليجية بعد سنوات من القطيعة مع قطر استمرت منذ شهر حزيران\ يونيو 2017.

يذكر أن أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني” استقبل في 26 من الشهر الماضي وزير الخارجية السعودي الأمير “فيصل بن فرحان بن عبد الله” الذي سلمه دعوة من الملك “سلمان بن عبد العزيز” لزيارة المملكة.

    المزيد من أخبار العالم

    في المكسيك.. الإعصار كاي يشتد‭ ‬ويعرقل رحلات جوية شمال البلاد
    الشرطة الكندية
    الشرطة الكندية تعتقل المشتبه به الثاني في حوادث طعن جماعي
    الجيش الأوكراني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    البنتاغون: وضع أوكرانيا أفضل من روسيا في الجنوب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
    تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
    مسبح
    اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
    الشيخ مظهر شاهين وطليقة الفيشاوي ندى الكامل
    ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل