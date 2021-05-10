أمير قطر يزور السعودية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

أعلن الديوان الأميري في قطر، اليوم الاثنين، عن زيارة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، لمدينة جدة السعودية مساء اليوم وسيلتقي بولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”.

وأضاف الديون في بيانه، أن الزعيمين سيبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما سيعقد الجانبان قمة ثنائية يناقشان خلالها الوضع في منطقة الخليج في ضوء مستجدات المحادثات الدولية مع طهران إضافة إلى الوضع في اليمن والتطورات الأخيرة في عملية السلام الأفغانية.

يشار إلى أن هذه ثاني زيارة لأمير قطر إلى المملكة بعد حضوره قمة مجلس التعاون الخليجية في شهر كانون الثاني\ يناير الماضي، والتي وصفت بالتاريخية لتكريسها المصالحة بين الدول الخليجية بعد سنوات من القطيعة مع قطر استمرت منذ شهر حزيران\ يونيو 2017.

يذكر أن أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني” استقبل في 26 من الشهر الماضي وزير الخارجية السعودي الأمير “فيصل بن فرحان بن عبد الله” الذي سلمه دعوة من الملك “سلمان بن عبد العزيز” لزيارة المملكة.