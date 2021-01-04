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أمير قطر يعلن حضوره القمة الخليجية في السعودية

منذ 22 دقيقة
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر

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أعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر حضوره القمة الخليجية في السعودية المقررة غداً الثلاثاء.

وقال الديوان الأميري في بيان: “يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي ستعقد يوم غد الثلاثاء في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة”.

جاء ذلك في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم.

وأضاف أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالين بولي العهد السعودي وأمير قطر، مؤكداً الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين.

وتابع المسؤول الكويتي أن الأطراف جميعها أكدوا على ضرورة وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة.

 

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