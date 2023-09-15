الجمعة 30 صفر 1445 ﻫ - 15 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بروكسل.. الآلاف يتظاهرون في ذكرى وفاة مهسا أميني

منذ 47 دقيقة
مهسا أميني

مهسا أميني

A A A
طباعة المقال

نظم مهاجرون إيرانيون مسيرة في بروكسل، اليوم الجمعة، عشية الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهسا أميني، وهي امرأة إيرانية كردية أثارت وفاتها عن 22 عاما أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت شهورا.

ورفع آلاف المتظاهرين صورا لأميني وآخرين ممن قتلوا في الاحتجاجات وطالبوا بإسقاط الحكومة الدينية في إيران وإقامة جمهورية ديمقراطية.

وقال منظمو المسيرة إنهم يطالبون أيضا بمحاسبة الحكام الدينيين في إيران عن الانتهاكات.

واعتُقلت أميني بتهمة مخالفة قواعد الزي الإلزامية في إيران وأشعلت وفاتها فتيل احتجاجات تحولت إلى أبرز مظهر لمعارضة السلطات الإيرانية منذ سنوات.

وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من 500 شخص بينهم 71 قاصرا قتلوا وأصيب المئات واعتقل الآلاف في اضطرابات تمكنت قوات الأمن من السيطرة عليها بالقوة في النهاية.

واتهمت حكومة طهران الولايات المتحدة وإسرائيل وعملاءهما في الداخل بإثارة الاضطرابات لزعزعة استقرار إيران.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الوقود الروسي
روسيا تدرس فرض حظر مؤقت على تصدير الوقود
صورة رئيس النظام السوري بشار الأسد
حوالي مليار دولار.. تقرير يكشف متاجرة نظام الأسد بآلام المعتقلين وأهاليهم
سيرغي سوروفيكين
عودة جنرال روسي للعمل في الجزائر بعد تمرد فاغنر

الأكثر قراءة

الشيخ حكمت الهجري
حكمت الهجري.. أحد كبار مشايخ الدروز في السويداء يدعو للجهاد ضد مليشيات إيران
غارات إسرائيلية على سوريا
مرت فوق لبنان.. صواريخ إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية حساسة في سوريا
حزب الله
"قطبة مخفية" وراء مطار "حزب الله".. أنفاق وهنغارات وسماع تفجيرات؟!