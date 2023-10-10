أمين عام أوبك: سنشارك مع ممثلي قطاع النفط في مؤتمر كوب28

أعلن هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الثلاثاء أن كبار منتجي النفط في العالم وممثلين عن هذا القطاع سيشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) المزمع عقده في الإمارات الشهر المقبل.

وقال الغيص إن أي شخص يعمل في مجال الطاقة ويهتم بالعمل المناخي يجب أن يشارك في مناقشات المؤتمر المقرر انطلاقه في 30 نوفمبر تشرين الثاني في دبي.

وأضاف الغيص خلال منتدى لأسواق الطاقة في الفجيرة الإماراتية “آمل أن تكون جميع الأصوات على الطاولة في مؤتمر كوب28… قطاع النفط سيكون في المؤتمر وسنكون هناك”.

وتوجد حالة من الانقسام بين الدول قبل انعقاد مؤتمر المناخ إذ يطالب بعضها بإبرام اتفاق للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الذي يسبب الاحتباس الحراري، بينما تقول دول أخرى إن الفحم والنفط والغاز الطبيعي لهم دور مستمر إلى جانب التكنولوجيا في التخلص من الانبعاثات.

وقال الغيص إن الدعوات المطالبة بالوقف الفوري للاستثمارات في مجالي النفط والغاز مضللة وستؤدي في النهاية إلى “فوضى في مجال الطاقة”.

تأتي هذه التصريحات غداة رفع منظمة أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأجلين المتوسط والطويل في توقعات سنوية، إذ قالت المنظمة إن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 14 تريليون دولار لتلبية هذا الطلب حتى مع زيادة استخدام الطاقة المتجددة وظهور المزيد من السيارات الكهربائية على الطرق.

وتتعارض وجهة نظر أوبك مع توقعات جهات أخرى، من بينها وكالة الطاقة الدولية التي ترى أن الطلب يحتمل أن يصل إلى ذروته هذا العقد.