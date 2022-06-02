أمين عام الناتو: قوة الحلف تشكّل حجر الزاوية لأمننا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” “ينس ستولتنبرج”، الخميس، أنه اتفق مع الرئيس الأميركي “جو بايدن” على أن قوة الحلف تشكل حجر الزاوية لأمنه.

وأشار ستولتنبرج عبر حسابه على تويتر الى أنه التقى مع بايدن للتحضير لقمة الناتو المقررة في وقت لاحق هذا الشهر.

وتابع: “اتفقنا على أن قوة حلف الأطلسي تشكل حجر الزاوية لأمننا في عالم تشتد فيه المنافسة”.

وكان “ستولتنبرغ” قال إن الناتو “لا يتوقع أي رد انتقامي من روسيا على قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة”.

وأضاف في حديث لشبكة CNN: “لا ، لا أتوقع ذلك لأن ما يفعله الناتو و حلفاءه هو تقديم الدعم لأوكرانيا لدعم الحق في الدفاع عن النفس، وهذا حق منصوص عليه في معاهدة الأمم المتحدة”.

الى ذلك، تشدّد روسيا على أنّ تقديم كل من فنلندا والسويد طلب انضمام الى حلف الأطلسي هو بمثابة انتهاك لتعهّد الحلف بأنّه لن يتوسّع باتجاه الحدود الروسية، كما أنه خطوة غير مبررة، لأنه لا توجد أي مشاكل من جانبها مع هاتين الدولتين.

وأعلنت موسكو سابقًا، أنّ أحد الأسباب التي دفعت روسيا الى غزو الأراضي الأوكرانية هو منعها من الانضمام الى الحلف الغربي.

في هذا الإطار، أكّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن محاولات تحويل الناتو إلى تحالف عالمي، بدعوى الهيمنة العسكرية على العالم، هو طريق خطير ومحكوم عليه بالفشل بالتأكيد.