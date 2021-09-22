الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمين عام جامعة الدول العربية يلتقي وفداً من المعارضة السورية

22 - سبتمبر - 2021
أحمد أبو الغيط

أحمد أبو الغيط

A A A
طباعة المقال

التقى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وفداً من المعارضة السورية برئاسة سالم المسلط رئيس “الائتلاف الوطني”، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال مصدر مطلع بالأمانة العامة للجامعة، إن “اللقاء تناول آخر التطورات بشأن الأزمة السورية والجهود الإقليمية والدولية لحلحلتها في إطار تنفيذ القرارات الدولية بشأنها”.

وأضاف أن “أبو الغيط استمع خلال اللقاء لعرض من أعضاء الوفد حول مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، وأكد أهمية الدفع قدما باتجاه تنشيط العملية التفاوضية المستندة إلى قرار مجلس الأمن 2254 بعد جمودها منذ فترة، مع ضرورة الانخراط في العملية السياسية بشكل جاد من الجانبين”.

وأشار إلى أن “اللقاء استعرض مختلف مراحل عمل اللجنة الدستورية التي لم تفض إلى أي شيء ملموس حتى الآن، كما تمت مناقشة الأوضاع الميدانية وسبل رفع المعاناة عن الشعب السوري الذي يتعرض لأسوأ وضع إنساني عرفه في تاريخه الحديث”.

ولفت إلى أن “أبو الغيط استمع من أعضاء الوفد حول شرح لمخاطر التغييرات الديمغرافية التي تجري في المجتمع السوري حيث أبدي الأمين العام انزعاجه من آثارها المحتملة على الاستقرار في البلاد”.

    المزيد من أخبار العالم

    لاجئون من أوكرانيا - رويترز
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    عدد الأوكرانيين المتدفقين الى أوروبا يعود الى مستويات ما قبل الحرب
    وزيرة خارجية بريطانيا "ليز تراس"
    تراس تعد بالانتصار على روسيا إذا أصبحت رئيسة وزراء بريطانيا
    علم تركيا
    حاولت اغتيال اسرائيليين.. الكشف عن تفاصيل وصور جديدة عن "الخلية الإيرانية" في تركيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوى الامن الداخلي
    مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
    كم بلغ سعر صرف الدولار في ثاني أيام عيد الأضحى؟
    لحظة اقتحام المحتجين في سريلانكا لمقر إقامة الرئيس غوتابايا راجاباكسا
    فيديوهات مثيرة.. ماذا فعل مواطنو سيريلانكا بالقصر الرئاسي بعد اقتحامه؟!