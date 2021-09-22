أمين عام جامعة الدول العربية يلتقي وفداً من المعارضة السورية

التقى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وفداً من المعارضة السورية برئاسة سالم المسلط رئيس “الائتلاف الوطني”، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال مصدر مطلع بالأمانة العامة للجامعة، إن “اللقاء تناول آخر التطورات بشأن الأزمة السورية والجهود الإقليمية والدولية لحلحلتها في إطار تنفيذ القرارات الدولية بشأنها”.

وأضاف أن “أبو الغيط استمع خلال اللقاء لعرض من أعضاء الوفد حول مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، وأكد أهمية الدفع قدما باتجاه تنشيط العملية التفاوضية المستندة إلى قرار مجلس الأمن 2254 بعد جمودها منذ فترة، مع ضرورة الانخراط في العملية السياسية بشكل جاد من الجانبين”.

وأشار إلى أن “اللقاء استعرض مختلف مراحل عمل اللجنة الدستورية التي لم تفض إلى أي شيء ملموس حتى الآن، كما تمت مناقشة الأوضاع الميدانية وسبل رفع المعاناة عن الشعب السوري الذي يتعرض لأسوأ وضع إنساني عرفه في تاريخه الحديث”.

ولفت إلى أن “أبو الغيط استمع من أعضاء الوفد حول شرح لمخاطر التغييرات الديمغرافية التي تجري في المجتمع السوري حيث أبدي الأمين العام انزعاجه من آثارها المحتملة على الاستقرار في البلاد”.