أمين عام حلف الأطلسي: نطور ترسانتنا النووية بما يتناسب مع التهديدات الأمنية

سلّط الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، الضوء على جهود الحلف الرامية إلى تطوير قدراته بما يتناسب مع التهديدات الأمنية الحالية، مشيراً إلى تعليقات روسية صدرت في وقت سابق وتدريبات نووية تقوم بها موسكو.

وفي حديث للصحفيين قبل اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الذي يستمر يومين في بروكسل ومن المتوقع أن يتضمن لقاء لمجموعة التخطيط النووي، وصف ستولتنبرج الأسلحة النووية بأنها “الضمان النهائي للأمن ​​” ووسيلة للحفاظ على السلام.

ورغم أنه من المعروف أن الولايات المتحدة نشرت قنابل نووية في عدة مواقع في أوروبا، فنادرا ما يتحدث حلف شمال الأطلسي عن تلك الأسلحة علنا.

وأشار ستولتنبرج إلى نشاط روسيا المتزايد في المجال النووي قائلا “ما شهدناه خلال السنوات والأشهر الماضية هو خطاب نووي خطير من الجانب الروسي… ونرى أيضا المزيد من التدريبات والمناورات النووية من جانب موسكو”.

وذكرت روسيا أمس الثلاثاء أن قواتها بدأت المرحلة الثانية من التدريب على نشر أسلحة نووية تكتيكية بالتعاون مع قوات روسيا البيضاء ردا على وصفتها موسكو بتهديدات من قوى غربية.