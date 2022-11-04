أمين عام حلف الناتو: خطط إيران لتزويد روسيا بمسيرات وصواريخ أمر غير مقبول

مع استمرار الهجمات العسكرية الروسية على الاراضي الاوكرانيا، تتهم كييف والدول الغربية ايران بتزويد روسيا بعدد من المسيرات والصواريخ وسط نفي البلدين هذا وقد اعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، ان هذا الامر غير مقبول وانه لاينبغي دعم موسكو في حربها الغير شرعية.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، الخميس، إن خطط إيران لتزويد روسيا بأسلحة بينها طائرات مسيرة وصواريخ باليستية في حربها ضد أوكرانيا هو أمر “غير مقبول”.

وصرح ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي في إسطنبول قائلا: “نرى إيران تعرض طائرات مسيرة، وتفكر في تسليم صواريخ باليستية لروسيا”، مضيفا “هذا غير مقبول، لا ينبغي لأي دولة أن تقدم الدعم لموسكو في هذه الحرب غير الشرعية”.

وتؤكد كييف أن نحو 400 طائرة إيرانية بلا طيار استخدمت بالفعل ضد سكان مدنيين في أوكرانيا، وأن موسكو طلبت نحو 2000 طائرة، ورفضت طهران هذا الاتهام.

وذكر ستولتنبرغ أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفشل في أوكرانيا، لكنه “يردّ بمزيد من الوحشية”.

وتابع: “في الأسابيع الأخيرة، شاهدنا العشرات من الطائرات بلا طيار والضربات الصاروخية في أنحاء أوكرانيا، وخاصة على البنية التحتية الحيوية”.

وأفاد ستولتنبرغ أن روسيا “تحرم المدنيين الأوكرانيين بقسوة وبشكل متعمد من التدفئة والمياه والكهرباء في بداية الشتاء”.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن حوالي 4.5 مليون أوكراني، أي أكثر من 10 بالمئة من سكان البلاد قبل الحرب، انقطعت عنهم الكهرباء مؤقتا، مساء الخميس 3\11\2022، بسبب الهجمات الروسية.

وأضاف زيلينسكي في خطاب مصور أن الأماكن المتضررة هي كييف و10 مناطق أخرى، وحث السلطات المحلية على التوفير في استخدام الكهرباء، قائلا إن هذا ليس الوقت المناسب لإضاءة نوافذ المتاجر أو اللافتات.