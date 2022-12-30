أمين عام حلف الناتو يدعو الى إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة

منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية تحاول الدول الغربية امداد اوكرانيا بالمساعدات العسكرية لمساعدتها بالانتصار على حربها، مع انزال سلسلة من العقوبات على روسيا كنوع من الضغط العالمي عليها.

هذا وقد دعا ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الدول الأعضاء إلى إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، وفقا لمقابلة نُشرت اليوم الجمعة 30\12\2022.

وقال ستولتنبرج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “أدعو الحلفاء إلى بذل المزيد من الجهد، من مصلحتنا الأمنية جميعا التأكد من أن أوكرانيا تنتصر وأن (الرئيس الروسى فلاديمير) بوتين لن يفوز”.

وأضاف أنه ربما من الأهم أن تتلقى أوكرانيا ما يكفي من الذخيرة للأنظمة الموجودة بالفعل، مضيفا أن الحاجة إلى الذخيرة وقطع الغيار “هائلة”.

وفي الأسبوع الماضي، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب وجهه لمجموعة من القادة الغربيين مجموعة واسعة من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي للمساعدة في جهود مواجهة الغزو الروسي.

كما أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن مساعدات عسكرية إضافية بنحو ملياري دولار، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي باتريوت، الذي يوفر الحماية ضد الطائرات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية.

وذكر ستولتنبرج في المقابلة أن الدعم العسكري لأوكرانيا هو أسرع طريق للسلام.

وقال “نعلم أن معظم الحروب تنتهي على طاولة المفاوضات، وربما هذه الحرب أيضا، لكننا نعلم أن ما يمكن أن تحققه أوكرانيا في هذه المفاوضات يعتمد بشكل وثيق على الوضع العسكري”.

وتسببت الحرب المستمرة منذ 11 شهرا في مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين من منازلهم وتركت مدنا في حالة خراب وزعزعت الاقتصاد العالمي مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.