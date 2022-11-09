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أمين عام مجلس الأمن الروسي يزور إيران

منذ ساعة واحدة
علما روسيا وإيران

علما روسيا وإيران

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ذكرت وكالة تاس للأنباء أن أمين عام مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف يزور طهران الأربعاء، لإجراء مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن المسائل الأمنية.

ونقلت تاس عن المكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي قوله “في طهران، سيعقد باتروشيف مشاورات أمنية روسية إيرانية مقررة بمشاركة خبراء في مجلس الأمن وممثلين من وزارات وأجهزة البلدين”.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي لا تزال فيه المزاعم بأن إيران زودت روسيا بطائرات مسيرة انتحارية لدعم غزو موسكو لأوكرانيا موضع تركيز، وفي مطلع الأسبوع، أقرت طهران لأول مرة بأنها أرسلت “عددا صغيرا” من الطائرات المسيرة إلى موسكو، لكنها قالت إنها شحنت قبل بدء الحرب.

وتقول كييف والغرب إن روسيا استخدمت الطائرات المسيرة الإيرانية لاستهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في سلسلة من الهجمات على مدى الأسابيع الماضية أجبرت أوكرانيا على تطبيق قطع متناوب للتيار الكهربائي في المدن الكبيرة ومنها كييف للحفاظ على الطاقة.

    المصدر :
  • رويترز

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