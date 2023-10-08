بغداد: تركيا لم تبلغنا بعد بشأن استئناف عمل خط أنابيب النفط

أشار مسؤولان كبيران في قطاع النفط بالعراق اليوم الأحد، أن البلاد لم تتلق إخطارا رسميا من تركيا بأن خط أنابيب النفط الذي ينقل النفط الخام من العراق جاهز للعمل.

وجاءت تصريحات المسؤولين ردا على ما صرح به وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار مؤخرا بأن خط أنابيب النفط جاهز لنقل الخام من العراق.

وقال مسؤول كبير بوزارة النفط طلب عدم نشر اسمه “نحن كوزارة نفط نحتاج أن يخطرنا رسميا الجانب التركي بالتطورات الأخيرة بشأن وضع خط الأنابيب. سمعنا عن الأمر من وسائل الإعلام”.

وقال مستشار كبير ثان بقطاع الطاقة لرويترز إن العراق ينتظر أيضا إجراء محادثات بشأن “قضايا مالية وفنية عالقة”.

وأوقفت تركيا نقل النفط عبر خط تصدير النفط بشمال العراق بعد حكم تحكيم في مارس آذار من غرفة التجارة الدولية أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن صادرات غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018.

وبدأت تركيا أعمال الصيانة على خط الأنابيب الذي يساهم بنحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط الخام العالمية.

لكن بغداد وأنقرة اتفقتا على الانتظار حتى اكتمال تقييم صيانة خط الأنابيب الذي يعبر منطقة زلزالية لاستئناف التدفقات مع مواصلة معركتهما القانونية بشأن قرارات التحكيم.

وقال المسؤول الكبير بوزارة النفط التركية إن من المتوقع أن يزور وزير الطاقة التركي بغداد، وإن استئناف صادرات النفط من شمال العراق سيكون ضمن المناقشات، دون أن يذكر متى ستتم الزيارة.